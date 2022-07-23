U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde - Son Dakika
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U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

23.07.2022 23:31
U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Türkiye, U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Türkiye, U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Sırbistan ile karşılaştı. Türkiye, 2-1 geriye düştüğü mücadelede sahadan 3-2'lik (25-16, 20-25, 18-25, 25-15, 15-12) galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde yarın TSİ 19.00'da İtalya ile karşılaşacak.

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Kaynak: DHA

voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde - Son Dakika

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