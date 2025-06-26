Karabük'ün ev sahipliğini yaptığı U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe maçları devam ediyor.
Karabük Onur Futbol Sahası'nda düzenlenen U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında 6 farklı şehirden 6 takım yer alıyor.
Sincan Belediyesi Ankaraspor, Düzce Ayyıldız Spor'u 1-0 ile geçerek finale yükselirken, Bolu Kıbrıscıkspor da İzmit Şafakspor'u normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 14-13 mağlup ederek finale yükseldi.
Şampiyonanın final mücadelesi yarın saat 18.00'de Onur Futbol Sahası'nda oynanacak. - KARABÜK
Son Dakika › Spor › U17 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu - Son Dakika
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