U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı - Son Dakika
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U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı

09.03.2022 14:02

- U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu yurt içi faaliyetleri programında yer alan U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı.

- U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı

MANİSA - Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu yurt içi faaliyetleri programında yer alan U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada Manisa, Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Uşak Isparta ve Denizli illeri yer alıyor. Müsabakalarda Manisa Gençlik Masterler, Söke Belediye, İzmir Yükseliş, Muğla Datça Belediye, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Isparta İSKUDER, Alanya Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediye ASAT, Turgutlu Belediye, Denizli Merkez Efendi Belediyespor kulüpleri mücadele ediyor. 12 Mart Cumartesi günü sona erecek müsabakalarda dereceye giren 4 takım, Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Bölge Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, müsabakalarda yer alan sporcu, antrenör ve hakemlere başarılar diledi.

U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı
U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı
U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı
U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı
U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı

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basketbol, gençlik, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı - Son Dakika
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