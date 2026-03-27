U18 Milli Takım Beraberlik Aldı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ikinci maçında Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin 17. dakikasında Ermenistan, Kayki Asiryan'ın golüyle öne geçti. Milliler, 34. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman'la eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.
Grubun diğer mücadelesinde Kosova, Cebelitarık'ı 7-0 yendi.
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki son mücadelesinde 30 Mart Pazartesi günü Kosova'yla karşılaşacak. Türkiye, grubu lider bitirmesi durumunda gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.
