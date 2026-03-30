U18 Milli Takım Kosova'ya Mağlup

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur son maçında Kosova'ya 3-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Kosova, 8. dakikada penaltıdan Rin Ahmeti ve 20. dakikada Lorik Mehmeti'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda 51. dakikada Ozan Demirbağ'ın golüyle farkı 1'e indirirdi. Kosova ise 89. dakikada Leonit Gabrica'nın fileleri havalandırmasıyla maçtan 3-1 galip ayrıldı.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Grubun diğer maçında Ermenistan, Cebelitarık'ı 9-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Kosova A Ligi'ne yükselirken, milli takım B Ligi'nde kaldı.

Ay-yıldızlılar, kasım ayında oynanacak 2027 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. turunda grup lideri olması durumunda Elit Tur oynamaya hak kazanacak.