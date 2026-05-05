U18 Türkiye Futbol Şampiyonası\'nda Körfez Gençlerbirliği sahaya çıkıyor

U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında heyecan bugün başlarken, Körfez Gençlerbirliği, Eskişehir 2017 Gençlikgücüspor ile karşı karşıya gelecek.

2025-2026 Sezonu U-18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 5-6-7 Mayıs 2026 tarihlerinde, 75 ilden 139 takımın katılımıyla Türkiye genelinde 24 il grup merkezinde oynanacak. Müsabakalar, 8 takımlı 10 grup, 7 takımlı 1 grup ve 4 takımlı 13 grup şeklinde düzenlenecek. Körfez Gençlerbirliği ve Yavuzspor, Bursa grup merkezinde mücadele edecek. Bursa grubunda takımlar A ve B grubu olmak üzere iki ayrı grupta, eleme usulüyle karşı karşıya gelecek. A grubunda; Kocaeli Körfez Gençlerbirliği SK, Eskişehir 2017 Gençlikgücüspor, Çanakkale Bozcaadaspor ve İzmir Güzeltepespor yer alıyor. B grubunda ise Kocaeli Yavuzspor, İzmir Buca Belediyespor, Yalova Kadıköyspor ve Balıkesir Bandırma 17 Eylülspor mücadele edecek.

Körfez Gençlerbirliği, ilk maçını bugün Veysel Karani Stadı'nda Eskişehir 2017 Gençlikgücüspor ile oynayacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, yarı finalde Çanakkale Bozcaadaspor - İzmir Güzeltepespor maçının galibiyle 6 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te Gülbahçe Stadı'nda karşılaşacak. Bursa grup merkezi finali ise A ve B gruplarının birincileri arasında 7 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 16.00'da Veysel Karani Stadı'nda oynanacak. - KOCAELİ