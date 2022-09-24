Galatasaray 'da bu sezon Okan Buruk 'un takımın başına geçmesi ile birlikte geniş kadroda yer alan isimlerden biri olan Hamza Akman, etkili performansını U19 Milli Takımı'nda da sürdürdü. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, Azerbaycan karşısında alınan 5-1'lik galibiyette attığı 2 golle dikkatleri üstüne çekti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › U19 Milli Takımı, Azerbaycan'ı farklı mağlup etti - Son Dakika

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