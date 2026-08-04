U19 Milli Takımı Hazırlık Kampına Başladı - Son Dakika
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U19 Milli Takımı Hazırlık Kampına Başladı

U19 Milli Takımı Hazırlık Kampına Başladı
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U19 Milli Futbol Takımı, İstanbul'da 3-6 Ağustos tarihleri arasında hazırlık kampı düzenliyor.

U19 Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'da düzenlenen hazırlık kampı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Yeni sezonun ilk kampını gerçekleştiren Ay-yıldızlılar, kamp süresi boyunca saha çalışmalarının yanında antrenman maçları da oynayacak.

U19 Milli Takımı, teknik direktör Uğur İnceman yönetiminde 3 Ağustos Pazartesi günü başlayan hazırlık kampı 6 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Kuzey Sapaz (Fenerbahçe), Efe Yiğit Üstün (Samsunspor)

Defans: Emir Işık (Adanaspor), Kamil Efe Üregen (Fenerbahçe), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray), Şerafettin Çifçier (Göztepe), Yuşa Veli (Başakşehir FK), Ömer Doğan (Başakşehir FK), Ahmet Salih Arıcı (Kasımpaşa), Yunus Emre Köse (Manisa Futbol Kulübü), Enes Ertuğrul (Osmaniyespor Futbol Kulübü)

Orta Saha: Ali Pağda (Beşiktaş), Sarp Karatopraklı (Beşiktaş), Mehmet Efe Türkoğlu (Fenerbahçe), Yusuf Ali Şirin (Göztepe), Ertuğrul Yıldırım (Iğdır Futbol Kulübü), Eren Doğan (Konyaspor), Ahmet Şen (Manisa Futbol Kulübü), Muhammet Talha Akyüz (Samsunspor), Yiğithan Çubukçu (Trabzonspor), Emir Aslan (Trabzonspor)

Forvet: Çağrı Hakan Balta (Fenerbahçe), Yusuf Ensar Kaya (Küçükçekmece Sinop Spor, Deniz Şeker (Samsunspor)

Teknik Direktör: Uğur İnceman

Kaynak: İHA

İstanbul, Ağustos, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U19 Milli Takımı Hazırlık Kampına Başladı - Son Dakika

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