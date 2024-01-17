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U19 ve U18 Milli Takımları Arasındaki Hazırlık Maçı 2-2 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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U19 ve U18 Milli Takımları Arasındaki Hazırlık Maçı 2-2 Berabere Sonuçlandı

U19 ve U18 milli futbol takımları arasında oynanan hazırlık karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. U19 Milli Takım, 19 Ocak Cuma günü Antalya'da Ürdün U19 Milli takımı ile hazırlık maçı yapacak.

U19 ve U18 Milli Takımları Arasındaki Hazırlık Maçı 2-2 Berabere Sonuçlandı
17.01.2024 - 17:40,  Güncelleme: 17:46
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U19 ve U18 milli futbol takımları arasında oynanan hazırlık karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. U19 Milli Takım 19 Ocak Cuma günü Antalya'da Ürdün U19 Milli takımı ile hazırlık maçı yapacak.

Teknik Direktör Soykan Başar yönetiminde Antalya'da Elit Tur hazırlıklarını sürdüren U19 Milli Futbol Takımı Sabri Sarıoğlu yönetimindeki U18 Milli Futbol Takımıyla karşı karşıya geldi. Manavgat Arslan Zeki Demirci Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası 23. dakikada Enes Erol, 38. dakikada Efe Sayhan'ın attığı gollerle U19 Milli Takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 2. yarısında U18 Milli takımı 80. dakikada Adnan Karahisar, 86. dakikada penaltıdan yine Adnan Karahisar'ın attığı gollerle 2-2 beraberliği sağlarken, U19 Milli takımında 71. dakikada Enes Erol'un kullandığı penaltıyı U18 Milli Takımı kalecisi Kağan Arıcan kurtardı.

19 Milli Takımı Mart ayındaki Avrupa şampiyonası Elit Tur hazırlıkları kapsamında 19 Ocak Cuma günü Ürdün ile hazırlık maçı yapacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: U19 ve U18 Milli Takımları Arasındaki Hazırlık Maçı 2-2 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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