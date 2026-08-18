U20 Kadın Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda
U20 Kadın Milli Takımı, 19-23 Ağustos'ta Bosna Hersek'te Balkan Şampiyonası'na katılacak.
U20 Kadın Milli Takımı, 2027 U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri kapsamında Balkan Şampiyonası'nda sahne alacak.
2027 U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri, Bosna Hersek'in ev sahipliğinde 19-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Elemelerde U20 Kadın Milli Takımı da boy gösterecek.
U20 Balkan Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alan Milliler, grup aşamasında Bulgaristan, Rusya ve Sırbistan ile mücadele edecek.
U20 Kadın Milli Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:
19 Ağustos Çarşamba
15.30 Türkiye - Bulgaristan
20 Ağustos Perşembe
18.00 Türkiye - Sırbistan
21 Ağustos Cuma
18.00 Rusya - Türkiye
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