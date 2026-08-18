U20 Kadın Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda - Son Dakika
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U20 Kadın Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda

U20 Kadın Milli Takımı Balkan Şampiyonası\'nda
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U20 Kadın Milli Takımı, 19-23 Ağustos'ta Bosna Hersek'te Balkan Şampiyonası'na katılacak.

U20 Kadın Milli Takımı, 2027 U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri kapsamında Balkan Şampiyonası'nda sahne alacak.

2027 U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri, Bosna Hersek'in ev sahipliğinde 19-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Elemelerde U20 Kadın Milli Takımı da boy gösterecek.

U20 Balkan Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alan Milliler, grup aşamasında Bulgaristan, Rusya ve Sırbistan ile mücadele edecek.

U20 Kadın Milli Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

19 Ağustos Çarşamba

15.30 Türkiye - Bulgaristan

20 Ağustos Perşembe

18.00 Türkiye - Sırbistan

21 Ağustos Cuma

18.00 Rusya - Türkiye

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Ağustos, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U20 Kadın Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda - Son Dakika

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