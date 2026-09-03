U23 Boks Şampiyonası'nda Sivaslı Rabia Karadaş 60 Kiloda Bronz Madalya Kazandı
Rize'de düzenlenen Yeşilay U23 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil eden Rabia Karadaş, 60 kilogramda bronz madalya kazandı. Türkiye üçüncüsü olan Karadaş, bu dereceyle Sivas'a bronz madalya getirdi.
Rize'de düzenlenen Yeşilay U23 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil eden Rabia Karadaş, 60 kilogramda bronz madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Rize'de gerçekleştirilen Yeşilay U23 Kadınlar-Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Sivaslı sporcular da ringe çıktı.
Şampiyonada Sivas'ı 60 kilogram kategorisinde temsil eden Rabia Karadaş, rakipleri karşısında ortaya koyduğu performansla Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Karadaş, elde ettiği dereceyle Sivas'a bronz madalya kazandırdı.
Kaynak: İHA
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