Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor - Son Dakika
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Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor

22.03.2022 23:01

- Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor Bedensel engelli Umut, halterde Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyor Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na 3 haftalık antrenmanla katılarak gençler Türkiye ikincisi olan Karabüklü Umut Özbek,...

- Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor

Bedensel engelli Umut, halterde Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyor

KARABÜK - Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na 3 haftalık antrenmanla katılarak gençler Türkiye ikincisi olan Karabüklü Umut Özbek, sporla engelsizliğinin farkına varıyor.

Karabük'te yaşayan 17 yaşındaki Umut Özbek, dünyaya doğuştan engelli olarak geldi. Sosyal hayattan kopmamak için spora başlayan Özbek, 4 yıl boyunca basketbol oynadı. Farklı branşlarda da kendini göstermek isteyen genç sporcu, yaklaşık 1 ay önce arkadaşının tavsiyesiyle haltere başlamaya karar verdi. Antrenör Mustafa Apak ile birlikte 3 haftalık antrenmanın ardından Kocaeli'nde düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na katılan Özbek, 49 kilogramda gençler Türkiye ikincisi olmayı başardı. Sporla birlikte engelini unutan Özbek, azim ve istikrarla çalışarak Avrupa ve olimpiyatlara katılıp şampiyon olmayı hedefliyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan 17 yaşındaki Umut Özbek, "Doğuştan beri engelliyim. Bundan 4 yıl önce basketbol sürecim oldu. Daha sonra arkadaşımın tavsiyesi ve Mustafa hocam sayesinde haltere başladım. Üç haftalık bir süreç sonrasında Kocaeli'ye Türkiye Şampiyonası'na gittik. Orada 49 kiloda Türkiye ikincisi oldum" dedi. Hedeflerinden bahseden Özbek, "Avrupa ve olimpiyatlara katılarak şampiyon olarak dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Spor eli olmayana el, ayağı olmayanlara ayak oluyor"

Doğuştan gelen engelliliğini engel olarak görmediğini belirten Özbek, "Spor yaparak bu engeli aşıyorum. Asla umudunu kesmesin kimse. Evde oturmak yerine spora başlayabilirler, vakitlerini değerlendirebilirler. Spor eli olmayana el, ayağı olmayanlara ayak oluyor" diye konuştu. Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nu çok sevdiğini ve kendisine örnek aldığını söyleyen Özbek, branşını halter olarak belirlediğini, başka spor dalları yerine kendisini halterde geliştirmek istediğini aktardı.

"Önümüzdeki yıllarda da uluslararası arenada görmek istiyoruz"

Antrenör Mustafa Apak ise, 1,5 ay önce engelli sporcuları çalıştırmak için karar aldıklarını ve engellilerin spora teşvik edilmesi için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Üç haftalık antrenmanın ardından katıldığı şampiyonada Türkiye ikincisi olan Umut'un başarısının kendilerini onurlandırdığını söyleyen Apak, "Umuttaki hedefimiz konusunda sürecin daha başındayız. Önümüzdeki yıllarda da uluslararası arenada görmek istiyoruz. Bu şekilde devam ederse muhtemelen istediğimiz başarılara ulaşacaktır" şeklinde konuştu.

Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor
Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor
Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor

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Bilek güreşindeki şampiyonluklarının ardından antrenörlüğe başladı Bilek güreşindeki şampiyonluklarının ardından antrenörlüğe başladı Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor

Türkiye, Engelli, Özbek, Umut, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Üç haftalık antrenmanla Türkiye ikincisi olan Umut, engelini sporla aşıyor - Son Dakika


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