Üç Kuşak Futbol Geleneği: Furkan Ayaz Özcan

SÜPER Lig'deki tek Ankara temsilcisi olan Gençlerbirliği 'nde 15 yaşında A takım forması giyen Furkan Ayaz Özcan (16), geçmişte futbol oynayan dedesi İlhami Özcan (75) ve babası Erman Özcan'ın (48) izinden giderek ailesindeki 3 kuşaklık futbol geleneğini sürdürüyor.

Gençlerbirliği'nde 15 yaşında A takım forması giyerek kulüp tarihinde 'A takımda forma giyen en genç futbolcu' ünvanını alan Furkan Ayaz Özcan, bu sezon Süper Lig'in en genç futbolcusu olarak dikkat çekti. Futbol sahalarında daha önce ter döken dedesi İlhami Özcan ve babası Erman Özcan'ın ardından profesyonel düzeyde forma giyen Ayaz, ailesinde 3 kuşaktır süren futbol geleneğinin son temsilcisi oldu. Aynı soyadı taşıyan 3 kuşak, farklı dönemlerde Türk futboluna hizmet ederken, Gençlerbirliği altyapısından yetişip A takıma yükselen Furkan Ayaz Özcan da kulüp tarihine geçerek bu mirası sürdürüyor.

Futbolcu bir babanın oğlu olduğu için kendini şanslı hissettiğini kaydeden Ayaz Özcan, "Babam futbolun içinden geldiği için ben oynarken beni izliyor, yorum yapıyor ve benim daha iyi olmam için çabalıyor. O futbolun içinden geldiği için de yorumlarına saygı duyuyorum ve dediklerini yapmaya çalışıyorum. Onun dediklerini yaparak her geçen gün kendimi geliştirerek daha iyi olmaya çalışıyorum. Bu yüzden futbolcu babanın oğlu olmak her zaman avantajlı. Futbola başlamamda babamın da teşviki var ama ben futbolu çocukken çok seviyordum. Her gün futbol maçları izliyordum ve futbol oynuyordum. Babam da benimle beraber oynuyordu. Şu an için bence babam kadar iyi bir futbolcu değilim ama ilerleyen zamanlarda düşünebiliriz bunu. Babamın zamanında oynayan futbolcular bence daha teknikti. Topla daha iyi oynayan oyuncular vardı. Şimdi futbol da değişti. Artık daha çok koşan, mücadele eden ve daha güçlü oyuncular oynuyor" diye konuştu.

'BABAMLA AYNI TAKIMDA OYNAMAK İSTERDİM'

Ayaz Özcan, futbolda babası Erman Özcan'ı örnek aldığını ifade ederek, "Maç izlerken beraber konuşuyoruz, aramızda şakalar oluyor. Babam her zaman benim için en iyisini istiyor. Geçmişe dönebilseydim babamla aynı takımda oynamayı isterdim. Bu sezon 15 yaşında ilk kez Samsun maçında Süper Lig'de forma şansı buldum. Genç olduğum için ilk maça çıktığım anda çocukluktan beri hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Çocukluktan beri bu anı çok istiyordum. O yüzden biraz heyecanım da oldu. O sahaya çıkmak için de idmanlarda ve oynadığım maçlarda her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, çok koşup, çok mücadele etmeye, her zaman iyi performans göstermeye çalıştım. Bu yüzden o sahaya çıktığımda da emeklerimin karşılığını aldığımı düşündüm ve çok mutlu oldum. Babam da dedem de çok mutlu oldular. Onlar da çok istiyordu benim futbolcu olmamı. Şu an U 17 Milli takımında oynuyorum. İlk hedefim Mart ayında gideceğimiz Avrupa Şampiyonası'nda derece kazanmak. İnşallah A Milli Takımımızda forma giymek de en büyük hayalim" dedi.

ERMAN ÖZCAN: ÇOCUKLARIM, AİLE GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜLER

Ayaz Özcan'ın eski profesyonel futbolcu alan babası Erman Özcan ise babası İlhami Özcan ile kardeşi Hüseyin Özcan'ın da geçmişte futbol oynadığını, oğulları Ayaz ile kardeşi Kaan'ın ise futbolcu olarak aile geleneği sürdürdüğünü belirtti. Erman Özcan, "Şu anda da 2 evladım Gençlerbirliği'nde oynuyor. Ayaz, ben Bucaspor'da oynarken futbola başladı. Poyraz'da ben Konya Şeker'de futbolcuyken doğmuştu. Bu nedenle ikisi de sahaya doğdu ve tribünlerdeydiler. Onlarla alakalı hayallerimiz vardı ama hiçbir zaman bunu bir baskı haline getirmedik. Her zaman keyif aldıkları şeyi yapmalarını istedik. Çok keyif alıyorlardı oynarken. Zaten evde 3 tane futbolu seven insan vardı. Devamlı beraber evde futbol oynuyorduk. Bunun vasıtasıyla futbola başladılar. Çok fazla emek sarf ediliyor. İnşallah onları en iyi yerlerde görürüz. Vatana, millete, Türk futboluna en iyi şekilde yararlı olurlar diye hayal ediyorum" ifadelerinde bulundu.

'BAŞARILARINI BABA, HATALARINI İSE HOCA OLARAK SEYREDİYORUM'

Çocuklarına kendilerini geliştirmeleri için maçlardan sonra önerilerde bulunduğunu ifade eden Erman Özcan, "Hem eski futbolcuyum hem antrenörlük yaptığım bir dönem. Eksiklerini gördüğüm zaman bunları düzeltmelerini istiyorum. Çünkü gelişmek hiçbir zaman bitmiyor. Her zaman gelişmeleri gerekiyor ben de bunun farkındayım. Çünkü futbol, benim oynadığım zaman daha farklıydı, benden sonra farklı ve yarın daha farklı olacak. Onları izlerken, duygusallık ve profesyonellik arasında gidip geliyoruz. Başarılarını baba, hatalarını ise hoca olarak seyrediyorum. Tüm çocuklar çok emek veriyor. Benim çocuklarım da çok emek verdi. A takımda maça gireceğini beklemiyordum. Samsunspor maçında ilk oyuna girdi. Ondan daha çok yorulduğumu söyleyebilirim. Heyecanım çok yüksekti ve hala da çok yüksek. Futbolcular maçtan sonra çok yorulur. Ama ben oğullarımın ikisini de seyrederken onlardan belki 2 kat daha çok yoruluyorum" diye konuştu.