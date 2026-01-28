Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray\'dan transferde 3. bomba

Galatasaray, orta saha transferinde Pape Gueye için vites yükseltti; sarı-kırmızılılar oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı.
Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da Pape Gueye dosyası öne çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, Villarreal forması giyen Senegalli futbolcu için görüşmelerini yoğunlaştırdı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Pape Gueye ile 4 yıllık sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun da sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.
Villarreal'in Pape Gueye için kapıyı 40 milyon eurodan açtığı, yapılan görüşmelere rağmen bonservis bedelini 35 milyon euronun altına düşürmediği ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi ise bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda İspanyol kulübünden orta yol bekliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Senegal'i Afrika Kupası şampiyonluğuna taşıyan golü atan Pape Gueye'yi çok beğendiği ve kadrosunda mutlaka görmek istediği öğrenildi.
27 yaşındaki Pape Alassane Gueye, futbol altyapısını Fransa'da aldı. Hem Fransa hem Senegal vatandaşlığı bulunan oyuncu, milli takım tercihini Senegal'den yana kullandı ve ülkesiyle iki kez Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşadı.
1,89 metre boyundaki defansif orta saha, bu sezon Villarreal formasıyla 22 maça çıktı. Gueye, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
