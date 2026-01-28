Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba - Son Dakika
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

28.01.2026 13:18
Galatasaray, orta saha takviyesi için Villarreal forması giyen Pape Gueye ile prensipte anlaştı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre, sarı-kırmızılılar oyuncuyla 4 yıllık sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. Villarreal, Gueye için 40 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Galatasaray yönetimi daha uygun bir bedel ve ödeme planı konusunda İspanyol kulübüyle pazarlık sürecini sürdürüyor.

Galatasaray, orta saha transferinde Pape Gueye için vites yükseltti; sarı-kırmızılılar oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı.

GALATASARAY'DA PAPE GUEYE İÇİN KRİTİK SAATLER

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da Pape Gueye dosyası öne çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, Villarreal forması giyen Senegalli futbolcu için görüşmelerini yoğunlaştırdı.

4 YILLIK SÖZLEŞMEDE PRENSİP ANLAŞMASI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Pape Gueye ile 4 yıllık sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun da sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.

VILLARREAL İLE PAZARLIK SÜRÜYOR

Villarreal'in Pape Gueye için kapıyı 40 milyon eurodan açtığı, yapılan görüşmelere rağmen bonservis bedelini 35 milyon euronun altına düşürmediği ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi ise bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda İspanyol kulübünden orta yol bekliyor.

OKAN BURUK'TAN ÖZEL TALEP

Teknik direktör Okan Buruk'un, Senegal'i Afrika Kupası şampiyonluğuna taşıyan golü atan Pape Gueye'yi çok beğendiği ve kadrosunda mutlaka görmek istediği öğrenildi.

FRANSA ALTYAPISI, SENEGAL MİLLİ TAKIMI

27 yaşındaki Pape Alassane Gueye, futbol altyapısını Fransa'da aldı. Hem Fransa hem Senegal vatandaşlığı bulunan oyuncu, milli takım tercihini Senegal'den yana kullandı ve ülkesiyle iki kez Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşadı.

SEZON PERFORMANSI

1,89 metre boyundaki defansif orta saha, bu sezon Villarreal formasıyla 22 maça çıktı. Gueye, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

    Yorumlar (1)

  • Emir Aktaş Emir Aktaş:
    her transfere yıldız bomba demek moda oldu. 10 5 Yanıtla
