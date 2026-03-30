Uçak kazasında hayatını kaybeden Sala\'nın davasında karar çıktı

İngiltere 2. Lig ekibi Cardiff City'nin, 2019 yılında hayatını kaybeden Arjantinli oyuncu Emiliano Sala'nın ölümünün ardından Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'tan talep ettiği yaklaşık 120 milyon Euro'nun üzerindeki tazminat davası reddedildi.

120 MİLYON EURO'DAN FAZLA TAZMİNAT

Cardiff City, Sala'nın kulübü Premier Lig'de tutabileceğine olan inancına dayanarak, gelir kaybı ve diğer zararlar için 120 milyon Euro'dan fazla tazminat talep ediyordu.

CARDIFF'İN TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Bugün açıklanan kararda, Nantes'ın 28 yaşındaki Arjantinli futbolcunun ölümüne yol açan uçak kazasında herhangi bir kusuru olmadığına hükmedildi. Mahkeme, Cardiff City'nin yaklaşık 120 milyon Euro tutarındaki tazminat talebini reddetti.

KARŞI TARAFA ÖDEMEYİ CARDIFF YAPACAK

Ayrıca Galler temsilcisinin, Nantes'a yasal masraflar ve manevi zararlar kapsamında yaklaşık 480 bin Euro (400 bin sterlin) ödemesine hükmedildi. Böylece 7 yıldır süren hukuki süreç resmen sona erdi.