Uçak Türkiye'den kalkıyor! Leao Transferi 50 milyon Euro'ya bitecek - Son Dakika
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Uçak Türkiye'den kalkıyor! Leao Transferi 50 milyon Euro'ya bitecek

Uçak Türkiye\'den kalkıyor! Leao Transferi 50 milyon Euro\'ya bitecek
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Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için devasa bir transfer rekabetine girdi. Fenerbahçe'nin 50 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini karşılayabilecek finansal güce sahip olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın kozunun ise Şampiyonlar Ligi vizesi olduğu aktarıldı. Sarı-lacivertliler Leao için kısa süre içerisinde Milano'ya uçacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer piyasasında devasa bir rekabete tutuştu. 

FENERBAHÇE VE GALATASARAY LEAO'NUN PEŞİNDE

La gazzetta dello Sport'ta yer alan haberlere göre; Her iki kulüp de Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Rafael Leao’yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE UÇAĞI KALDIRIYOR

Fenerbahçe yönetiminin transferi bitirmek adına kısa süre içerisinde Milano’ya çıkarma yapacağı ve Milan kulübüyle masaya oturacağı öğrenildi. İtalyan ekibinin Leao için beklentisi ise oldukça net: Habere göre Milan, bonuslarla birlikte 50 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-lacivertli kulübün en büyük kozunun Milan’ın istediği bu yüksek bonservis bedelini karşılayabilecek finansal güce sahip olması olduğu belirtildi. 

GALATASARAY'IN KOZU ŞAMPİYONLAR LİGİ

Dev transfer yarışında Galatasaray’ın elindeki en büyük koz ise Şampiyonlar Ligi vizesi. Kariyerini Avrupa’nın en üst düzey organizasyonunda sürdürmek isteyen Leao için sarı-kırmızılıların Devler Ligi garantisi sunması önemli bir avantaj oluşturuyor. Ancak bonservis konusunda daha temkinli hareket eden Galatasaray'ın masadaki ana seçeneğinin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü olduğu belirtildi. 

FENERBAHÇE İŞİ BİTİRİRSE TARİHE GEÇECEK

Sarı-lacivertlilerin Leao'yu 50 milyon Euro karşılığında kadrosuna katması halinde Portekizli oyuncu sarı-lacivertlilerin en pahalı transferi olacak. 

Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Milano, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uçak Türkiye'den kalkıyor! Leao Transferi 50 milyon Euro'ya bitecek - Son Dakika

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