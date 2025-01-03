Uçar: "Bu maçtan alacağımız dersler var" - Son Dakika
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Uçar: "Bu maçtan alacağımız dersler var"

Uçar: "Bu maçtan alacağımız dersler var"

Konyaspor, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Uçar, dersler çıkaracaklarını vurguladı.

03.01.2025 23:51
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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçtan alacağımız dersler var" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu. Uçar, "2025 senesinin ilk maçı bizim adımıza oynandı. Bu maç, ilk yarının sondan ikinci karşılaşmasıydı ve tamamen kazanmak için geldiğimiz bir mücadeleydi. Ancak maça arzu ettiğimiz seviyede başlayamadık. Maçın başında, biraz da şanssız bir şekilde yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Sonrasında Umut Nayir ile beraberliği yakalama şansı bulduğumuz bir pozisyon ürettik. Ancak bu pozisyondan sonra iki takım adına da çok fazla üretimin olmadığı, kalecilerin net kurtarış yapmadığı bir oyun bölümü izledik. Özellikle topun bizde olduğu kısımda iyi oynayamadığımız bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıya biraz daha coşkulu ve arzulu başladık. Topa daha fazla sahip olduğumuz bu bölümde daha iyiydik; ancak bu sefer de hücum ederken kaybettiğimiz bir top sonrası yediğimiz golle skor 2-0'a geldi. Gol biraz da direkten sekerek şanssız bir şekilde ağlarla buluştu" diye konuştu.

"Bu maçta alacağımız dersler var"

Maçla ilgili genel değerlendirmede de bulunan Uçar, "Maalesef bugün şans yanımızda değildi. Skor 2-0'a geldikten sonra, 60'ıncı dakikada yaptığımız 4 oyuncu değişikliklerinden sonra 60-70. dakikalar arasında Yusuf Erdoğan ile iki net pozisyona girdik. O bölümde Kramer, Marko Jevtovic ve Umut'la yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik, belki maça ortak olabilirdik. Son 30 dakikada daha iyi oynayıp, topun bizde olduğu bölümlerde daha fazla karakter koyduğumuz bir oyun sergiledik; ancak golü sadece 90+5. dakikada bulabildik ve bu da sonucu değiştirmeye yetmedi. Sonuç olarak bugün kaybettik" ifadelerini kullandı.

Genel anlamda oyuncuların mücadelesinden memnuniyetsizliği bulunmadığını fakat topa sahip oldukları ilk 60 dakikalık bölümün takımı adına yeterince iyi olmadığını söyleyen Uçar, şöyle devam etti:

"Bu maçtan alacağımız dersler var. Daha fazla pozisyona girmenin ve bu pozisyonları daha iyi sonuçlandırmanın yollarını bulacağız. Bunun için daha çok çalışacağız. Bugün itibarıyla bu dosyayı kapatıyoruz. Hafta içi oynayacağımız kupa maçına ve ardından hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına odaklanacağız. Mücadele anlamında büyük bir memnuniyetsizliğim olmasa da, bugün kaybetmemize neden olan şey, topa sahip olduğumuz anlarda arzu ettiğimiz kaliteyi ortaya koyamamış olmamızdı. Üzgünüz. Alanyaspor'u tebrik ediyoruz. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, biz gelişmekte olan bir takımız ve kötü bir yolda olduğumuzu düşünmüyorum. Bu takım mücadele etmeye devam ettikçe, oyun kalitesini geliştirdikçe daha iyi sonuçlar alacak. Buna yürekten inanıyorum ve oyuncularıma olan inancım tam. Önümüzdeki hafta içi oynayacağımız kupa maçıyla birlikte iyi sonuçlar almaya başlayacağımızı düşünüyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uçar: 'Bu maçtan alacağımız dersler var' - Son Dakika

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