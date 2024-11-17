UCI Gran Fondo Dünya Serisi Antalya'da Başladı

Spor

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da uzun ve kısa parkur yarışları başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'da 98 km'lik uzun parkur ile 66 km'lik kısa parkurun startı Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden verildi.

Bu yıl dördüncü kez organize edilen yarışta sporcular, Perge Antik kenti, Düden Şelalesi ve orman yollarından geçerek yüzde 20 eğimli parkurda pedal basacak.

Bisikletçiler, yarışı Nirvana Cosmopolitan Hotel önünde tamamlayacak.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular, Avustralya'da gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanacak.