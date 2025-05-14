Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

YÖNETİME VE OYUNCULARA BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmada Galatasaray'ın attığı üçüncü golden sonra Trabzonspor'da taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Uzun süre istifa tezahüratlarında bulunan taraftarlar, saha içerisinde gösterdikleri performanstan dolayı futbolculara da tepki gösterdi. Bordo-mavililer, ligde Galatasaray'a kaybettikten sonra kupada da istedikleri oyunu sahada göremeyince, duruma isyan ettiler.

SEZON PERFORMANSI

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde kaybeden Trabzonspor, ligde 35. hafta sonunda topladığı 46 puanla sekizinci sırada bulunuyor. Bordo-mavililer, ligde sıradaki maçında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.