Üçüz Kardeşler Okçulukta Başarıya Koşuyor - Son Dakika
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Spor

Üçüz Kardeşler Okçulukta Başarıya Koşuyor

Trabzon'da okçuluğa yönelen üçüz kardeşler, proje kapsamında madalya kazanarak dikkat çekti.

13.12.2024 11:49
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Trabzon'da okçuluğa yönelen 9 yaşındaki üçüzler Rüzgar, Yağmur ve Poyraz Cihan, bu branşta kendilerini geliştirmek istiyor.

Ortahisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Sporla Gülümse Geleceğine" projesi kapsamında 4 bin 511 ilkokul öğrencisi, beden eğitimi ve oyun dersini spor salonlarında antrenörler eşliğinde işledi.

Geçen yıl başlatılan ve bu yıl da devam eden projeye dahil olan öğrenciler arasında bulunan Cihan kardeşlerden ikisi okçuluğa, diğeri ise tenise yöneldi.

Kardeşlerin okçuluktaki yeteneğini keşfeden Ortahisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Kazım Güzel, Yağmur ve Rüzgar'ın antrenmanını haftada üç güne çıkarttı.

Annesiyle kardeşlerinin antrenmanını izleyeme gelen Poyraz da yazın okçuluğa yönelince, üç kardeş aynı spor branşına devam etti.

Bir süre önce lisans çıkarılan kardeşlerden Yağmur ve Rüzgar, yaz spor okulları kapsamında gerçekleştirilen müsabakada 50 sporcu arasında okçulukta ilk madalyalarını almayı başardı.

Güzel: "Üçüz sporcularımıza çok şaşırdık"

Antrenör Kazım Güzel, AA muhabirine, geçen yıl başlatılan proje kapsamında bazı öğrencileri keşfettiklerini söyledi.

Başarı ve gayretlerinden dolayı kısa sürede üçüzlerden ikisinin madalya almaya hak kazandığını belirten Güzel, "Biz projenin sürekli olmasını istiyoruz. Çocukların yeteneklerinin keşfedilmesini, ilerde milli sporcu olmalarını ve bu yolda gayret göstermelerini çok istiyoruz." dedi.

Güzel, öğrencilerin okçuluğa ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Projeyle haftada 14-15 okuldan öğrenciler tesisimize geliyor. Normal bir sayının üstünde olması bizi çok mutlu ediyor. Ne kadar çok öğrenciye ulaşırsak bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Yetenekli öğrencileri antrenmanlara çağırdıklarını dile getiren Güzel, üçüzleri de okçuluğa olan ilgilerinden dolayı keşfederek lisans çıkarttıklarını aktardı.

Güzel, üçüzlerin ailesinin de çocuklarını sporla ilgilenmeleri noktasında desteklediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz de diğer antrenörümüzle üçüz sporcularımıza çok şaşırdık. Üçünün de sporla ilgilenmesi, aynı branşa gelmesi bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah ilerleyen süreçte de aynı şekilde gelirler. Üçüz kardeşin aynı branşa geldiğini ilk defa görüyorum, çok mutlu oluyorum, atışları da gayet iyi. Üçüzlerden ikisi il genelinde gerçekleştirdiğimiz yarışmalarda madalya alan sporcularımız oldu. Aldıkları her bir başarı bize, ailesine, Trabzon'umuza ve Türkiye'mize yazar. İnşallah ilerleyen süreçte bizleri daha mutlu edeceklerine inanıyorum. Üstün başarı ve gayretlerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum."

Anne Cihan, çocuklarının milli sporcu olmasını istiyor

Üçüzlerin annesi Fatma Cihan, proje kapsamında çocuklarının okçuluğa yöneldiğini belirterek, "Hocamızı tanıdık, gayet iyi bir süreç geçti. Çocuklarım okçuluğu çok sevdi ve daha sonra devam etmek istedik. Hocamız bizi yönlendirdi. Madalya aldılar. Bu kadar beklemiyordum. Lisanslı oldular. İnşallah okçu ağabeyleri gibi milli sporcu olurlar." şeklinde konuştu.

Üçüzlerden Yağmur Cihan, okçuluğu çok sevdiğini ifade ederek, "Kardeşim ilk başta tenise gidiyordu, sonra bizim burayı beğendi ve yazın aramıza katıldı. Antrenmanlarda da birlikte çalışıyoruz. Okçuluk çok güzel bir spor. Herkese tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kardeşlerden Rüzgar, "Hiç beklemiyordum ama madalya kazandım ve çok sevindim." derken, Poyraz ise bundan sonraki hedefinin kardeşleri gibi madalya kazanmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Üçüz Kardeşler Okçulukta Başarıya Koşuyor - Son Dakika

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