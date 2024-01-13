- Üçüz kardeşlerin atletizmdeki büyük başarısı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde atletizm dalında kısa zamanda birçok başarıya imza atan üçüz kardeşler takdir topluyor.

Elif ve Ayhan Asla çiftinin tek yumurta üçüzleri olan Yusuf, Mert ve Ömer Aslan kardeşlerin atletizme başlama hikayesi 2.5 yıl öncesine dayanıyor. İlçede daha önce tekvando kursuna giden kardeşler Atletizm Antrenörü Elif Eyüp'ün okullardaki sporcu taramaları neticesinde önce Yusuf Aslan'ı keşfederek antrenmana davet etti. Ardından diğer kardeşi Mert ve Ömer Aslan evin anahtarını kardeşlerinden almaya gitti. Antrenör Elif Eyüp durumu fark ederek siz ikiz misiniz ne kadar benziyorsunuz diye sorunca kardeşler ise üçüz olduklarını söyledi. Elif Eyüp, üç kardeşin de benzer özelliklere sahip olduklarından yeteneklerinin de aynı olacağı kanaatiyle üçünü birden antrenmanlara davet etti. Aslan çiftiyle yaptığı görüşmeler ile kardeşlere izin alınınca antrenmanlara başlarlar. Öncelikle ilde yapılan yarışmalarda dereceler elde ederek Erzurum'u temsilen bölge yarışlarına katılmaya hak kazandılar.

Aslan kardeşler ilk sene bölgesel yarışlarda derece elde etti. İkinci sene yine il ve bölgesel yarışmalarda birincilikler alarak Siirt'te gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Şampiyonasına katıldı. Şampiyonada hem bireyselde hem de takım halinde Türkiye şampiyonluğunu göğüslediler.

Antrenör Elif Eyüp yaptığı açıklamada "Kısa zamanda bir çok başarıya imza atan sporcularım ile gurur duyuyorum. İstekli ve disiplinli çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz. Hedefimiz elbette ki Milli Takım bu sebepten dolayı sporcularım çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Bu zorlu süreçte bizlere her daim maddi manevi desteklerini esirgemeyen Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Atletizm federasyonu Başkanı Fatih Çintimar başta olmak üzere Kulüp başkanı Sinan Boyacı, Gençlik Spor İlçe Müdürü Şuayp Gacır'a teşekkür ediyorum" dedi.

Üçüz kardeşler ise ilçelerini en iyi şekilde temsil ederek Aşkale ismini her yerde duyurmak istediklerini söyledi.