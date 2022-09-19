Udinese'de top koşturan Tolgay Arslan'a hırsız şoku! Maç sırasında evine girmişler - Son Dakika
Üye Girişi

Udinese'de top koşturan Tolgay Arslan'a hırsız şoku! Maç sırasında evine girmişler

19.09.2022 19:34
Udinese'de top koşturan Tolgay Arslan'a hırsız şoku! Maç sırasında evine girmişler

Inter ile oynadıkları ve 3-1 kazandıkları maçta takımının son golünü atan Tolgay Arslan'ın maç oynandığı sırada evi hırsızların hedefi oldu. Arslan'a ait bir miktar değerli eşya, 2 dizüstü bilgisayar ve 12 bin euro nakit paranın çalındığı öğrenildi.

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan hırsızlık şoku yaşadı. Udinese'de top koşturan deneyimli orta sahanın, takımının Inter ile oynadığı maç sırasında evi soyuldu.

BİLGİSAYAR VE NAKİT PARA ÇALDILAR

Sporx'in İtalyan basınından aktardığı habere göre, Inter ile oynadıkları maçta Tolgay Arslan'ın evine hırsız girdi. Tecrübeli oyuncuya ait bir miktar değerli eşya, 2 dizüstü bilgisayar ve 12 bin euro nakit para çalındı.

INTER MAÇINDA GOL ATTI

Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtilirken, henüz bir ize rastlanmadığı kaydedildi. Tolgay Arslan, Udinese'nin Inter'i 3-1 mağlup ettiği maçta takımının golünü atan isimdi.

YORUMLAR
500

Udinese Calcio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Udinese'de top koşturan Tolgay Arslan'a hırsız şoku! Maç sırasında evine girmişler - Son Dakika


Son Dakika
19:34 Udinese'de top koşturan Tolgay Arslan'a hırsız şoku! Maç sırasında evine girmişler
19:11 Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi! Hastanede tedaviye alındı
18:39 Fenerbahçeli İsmail Yüksek milli davet sonrası yaşadıklarını anlattı: Yemek yerken titriyordum
18:12 Adnan Oktar davasında mütalaa açıklandı! 215 sanık yeniden yargılanıyor
18:09 2 kişiyi öldürdükten sonra 2 polisi vurmuştu! Saldırgan viyadük altında yakalandı
18:00 Suudi adamdan infial yaratan tavsiye! 43 yılda 53 kadınla evlenmiş
18:03 Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı
17:44 Borsa İstanbul'da devre kesici çalıştı! İşlemler geçici olarak durdu
17:34 Beşiktaş, kalede kan değişimine gidiyor! Fenerbahçe derbisinde kale Mert Günok'a emanet
17:36 YKS ek yerleştirme sonuçları belli oldu! Kontenjanların yüzde 99'u doldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 19:40:52. #1.12#
SON DAKİKA: Udinese'de top koşturan Tolgay Arslan'a hırsız şoku! Maç sırasında evine girmişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement