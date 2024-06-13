Udinese, Gökhan İnler'i sportif direktörlük görevine getirdi - Son Dakika
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Spor

Udinese, Gökhan İnler'i sportif direktörlük görevine getirdi

İtalya Serie A takımı Udinese, eski oyuncusu Gökhan İnler'i sportif direktörlük görevine getirdi. İnler, 2007-11 yılları arasında Udinese forması giymişti.

13.06.2024 12:07
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İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, son olarak Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan eski oyuncusu Gökhan İnler'i sportif direktörlük görevine getirdi.

İtalya Serie A takımı Udinese, eski oyuncusu Gökhan İnler'i sportif direktörlük görevine getirdiklerini duyurdu. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2007-11 yılları arasında İtalyan ekibinde forma giyen Gökhan İnler'in sportif direktör, Gianluca Nani'nin de genel direktör olarak görev yapacağı kaydedildi.

39 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli isim, kariyerinde Udinese'nin yanı sıra Zürich, Napoli, Leicester City, Başakşehir, Adana Demirspor ve Beşiktaş takımlarında forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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