Uduokhai Baba Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uduokhai Baba Oldu

11.06.2026 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, futbolcusu Felix Uduokhai'nin baba olduğunu duyurdu. Kızlarına Adele Grace ismini verdiler.

Beşiktaş Kulübü, Alman futbolcusu Felix Uduokhai'nin baba olduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Felix Uduokhai ve Camilla Uduokhai çiftinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Felix ve Camilla çiftini tebrik eder, Adele Grace ismini verdikleri kızlarına sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Magazin, Futbol, Adele, Baba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uduokhai Baba Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Seçkin Özdemir Ali Seçkin Özdemir:
    tebrik ederiz ama bu karar sonucu değiştirmeyecek yine aynı yerde oynarız 0 0 Yanıtla
  • Ganim Demirtaş Ganim Demirtaş:
    vay be şu gençler bak ne yapıyo biz zamanımızda işte çalışıp param biriktirirdik şimdi futbolcu çocuğu dünyaya getiriyo instagram'da açıklamaya koyuyo aha bu da zamanın farkı işte 0 0 Yanıtla
  • Haççe Zurnacı Haççe Zurnacı:
    çok güzel haber gerçekten böyle mutlu olaylar insanı sevindirir bu gencin başına iyilikler gelsin ailesi ile birlikte huzurlu bir hayat yaşasın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

23:05
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
22:54
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
21:59
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 23:43:05. #7.12#
SON DAKİKA: Uduokhai Baba Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.