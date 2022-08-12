UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - Son Dakika
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UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

12.08.2022 16:16
UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı

UEFA, 2021-2022 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü için Karim Benzema, Thibaut Courtois ve Kevin de Bruyne aday gösterildiğini duyurdu.

UEFA, 2021-2022 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü için Karim Benzema, Thibaut Courtois ve Kevin de Bruyne aday gösterildiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli oldu.

Yılın futbolcusu ödülü için Real Madrid golcüsü Karim Benzema, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ve Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne yarışacak.

Yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödülleri, İstanbul'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.

Yılın teknik direktörü ödülü için yarışacak isimler ise şöyle:

Carlo Ancelotti (İtalya – Real Madrid)

Josep Guardiola (İspanya – Manchester City)

Jürgen Klopp (Almanya - Liverpool)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne, Karim Benzema, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı - Son Dakika

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