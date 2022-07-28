Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

28.07.2022 23:52
Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda rakiplerini eleyen Başakşehir ve Konyaspor'un 3. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda rakiplerini eleyen Başakşehir ve Konyaspor'un 3. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu. Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik ile, Konyaspor ise Vaduz ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Başakşehir ve Konyaspor tur atladı. Başakşehir 2. Ön Eleme turunda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-1 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Konyaspor ise Belarus ekibi BATE Borisov'u 3-0 ve 2-0 gibi net skorlarla geçti. Bu sonuçların ardından Başakşehir 3. Ön Eleme Turu'nda İzlanda ekibi Breidablik ile eşleşirken, Konyaspor'un rakibi ise Liechtenstein takımı Vaduz oldu. - İSTANBUL

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Konyaspor-BATE Borisov maçının ardından Konyaspor-BATE Borisov maçının ardından Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Konyaspor, İzlanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu - Son Dakika
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