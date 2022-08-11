Medipol Başakşehir-Breidablik maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Breidablik'in teknik direktörü Oskar Thorvaldsson, güçlü bir takıma karşı turu kaybettiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Thorvaldsson, "Zor bir maç oldu, Başakşehir çok iyi bir takım. İlk yarı baskılı oynanmaya çalıştık ama basit top kayıpları yaptık. Bu futbolu ortaya koyduğumuz için gururluyuz. Başakşehir daha kaliteli, favori bir takımdı ama yine de takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in çok iyi oyunculara sahip olduğunun altını çizen Thorvaldsson, şöyle konuştu:

"Tüm takım iyiydi, özellikle defanstaki bekleri çok iyilerdi. İlk maçta da çok iyi oynamışlardı. Başakşehir kaliteli bir takım. Böyle kaliteli bir takıma karşı oynadığımız için çok mutluyuz."