İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan ve ısınma ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, Antwerp maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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