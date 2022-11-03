Slavia Prag ile Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. hafta maçında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 1-1'lik skorla ayrılarak son 16 turuna yükseldi.
İki tarafın da zaman zaman birbirleri üzerinde baskı kurduğu mücadelede perdeyi Sivasspor'dan Yatabare 28. dakikada attığı gol ile açtı. Temsilcimizde Goutas, 65. dakikada kendi kalesine attığı gol ile skora dengeyi getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.
Sivasspor bu sonuçla, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'ndan lider çıktı. Bu başarısıyla Yiğidolar, son 16 turuna adını yazdırdı.
Son Dakika › Spor › Konferans Ligi'nde Sivasspor fırtınası! Grubunu lider bitiren Yiğido, direkt olarak son 16 turuna kaldı - Son Dakika