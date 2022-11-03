Konferans Ligi'nde Sivasspor fırtınası! Grubunu lider bitiren Yiğido, direkt olarak son 16 turuna kaldı - Son Dakika
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Konferans Ligi'nde Sivasspor fırtınası! Grubunu lider bitiren Yiğido, direkt olarak son 16 turuna kaldı

03.11.2022 22:46

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor, deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak grubunu lider bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Slavia Prag ile Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. hafta maçında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 1-1'lik skorla ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

DENGE BOZULMADI

İki tarafın da zaman zaman birbirleri üzerinde baskı kurduğu mücadelede perdeyi Sivasspor'dan Yatabare 28. dakikada attığı gol ile açtı. Temsilcimizde Goutas, 65. dakikada kendi kalesine attığı gol ile skora dengeyi getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna kaldı

SİVASSPOR LİDER ÇIKTI

Sivasspor bu sonuçla, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'ndan lider çıktı. Bu başarısıyla Yiğidolar, son 16 turuna adını yazdırdı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna kaldı
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Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi UEFA Avrupa Konferans Ligi: Slavia Prag: 1 Sivasspor: 1 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Konferans Ligi: Slavia Prag: 1 Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Konferans Ligi'nde Sivasspor fırtınası! Grubunu lider bitiren Yiğido, direkt olarak son 16 turuna kaldı - Son Dakika
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