Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu! - Son Dakika
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Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!

26.08.2022 16:45
Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakiplerinin netleştiği kura çekiminde Volkan Demirel görev aldı. Tecrübeli kalecinin törende kura toplarını açamadığı anlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, topları açmasında Demirel'e yardım ederken, "Bir kaleci için bile zor bir iş." dedi. Buna cevap veren efsane kaleci ise "Zor bir iş." ifadelerini kullandı.

2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende kura çekiminde topları Volkan Demirel gerçekleştirdi.

"BİR KALECİ İÇİN BİLE ZOR BİR İŞ"

Kura toplarını açmakta zorlanan Volkan Demirel törende zor anlar yaşadı. Tüm çabasına rağmen topları açamayan Demirel'e UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti yardım etti. Demirel'e dönerek "Bir kaleci için bile zor bir iş." diyen Marchetti, "Zor bir iş." yanıtını aldı. Volkan Demirel'e yardım eden Marchetti, topları açtıktan sonra efsane kaleciye, "Böyle açılıyor." dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Volkan Demirel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu! - Son Dakika


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