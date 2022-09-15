Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıktı

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Sivasspor, maç öncesi ilginç bir olay meydana geldi. Malzeme sandığı Romanya'nın Cluj Havaalanı'nda kaybolan temsilcimiz maça alternatif bir forma ile çıktı. Mücadelede kulüp logosunun bulunduğu beyaz bir forma giyildi.

Sivasspor'dan maç öncesinde yapılan açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Sivasspor'umuzda maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.