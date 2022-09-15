Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıktı - Son Dakika
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Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıktı

15.09.2022 19:36

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Romanya ekibi Cluj'a konuk olan temsilcimiz Sivasspor'un formaları havaalanında kayboldu. Yapılan açıklamada, "Cluj maçında giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır" ifadeleri kullanıldı.

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Sivasspor, maç öncesi ilginç bir olay meydana geldi. Malzeme sandığı Romanya'nın Cluj Havaalanı'nda kaybolan temsilcimiz maça alternatif bir forma ile çıktı. Mücadelede kulüp logosunun bulunduğu beyaz bir forma giyildi.

Sivasspor'dan maç öncesinde yapılan açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Sivasspor'umuzda maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıkacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sivasspor, Romanya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıktı - Son Dakika
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