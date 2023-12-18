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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Oluşan eşleşmelere göre takımlar, son 16 turuna adını yazdırmak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde Play-Off Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı
18.12.2023 - 16:37,
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off Eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eleme turu kura çekimi yapıldı. Play-Off Eleme Turu'nda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmelerde rakiplerini elemeyi başaran takımlar, son 16 turuna adını yazdıracak. Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde;

Sturm Graz (Avusturya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Servette FC (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan)

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Real Betis (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Olympiacos (Yunanistan) - Ferencvaros (Macaristan)

AFC Ajax (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)

Molde (Norveç) - Legia Varşova (Polonya)

Maccabi Haifa (İsrail) - KAA Gent (Belçika)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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