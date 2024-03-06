UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu Heyecanı Yarın Başlıyor - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu Heyecanı Yarın Başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle TSİ 23.00'te karşılaşacak. Diğer maçlar ise Ajax-Aston Villa, Molde-Club Brugge, Olympiakos-Maccabi Tel Aviv, Sturm Graz-Lille, Dinamo Zagreb-PAOK, Maccabi Haifa-Fiorentina ve Servette-Viktoria Plzen arasında gerçekleşecek.

06.03.2024 10:45
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yarın, rövanş mücadeleleri ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibine TSİ 23.00'te konuk olacak.

Yarının maç programı şöyle:

20.45 Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Molde (Norveç)- Club Brugge (Belçika)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)- Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)- Lille (Fransa)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

23.00 Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu Heyecanı Yarın Başlıyor - Son Dakika
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