Altay Bayındır, Slovacko maçında riske edilmeyecek - Son Dakika
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Altay Bayındır, Slovacko maçında riske edilmeyecek

03.08.2022 11:23
Altay Bayındır, Slovacko maçında riske edilmeyecek

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın akşam sahasında Slovacko ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın akşam sahasında Slovacko ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tedavisi devam eden kaleci Altay Bayındır, Slovacko maçında riske edilmeyecek.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma ve düz koşunun ardından sarı-lacivertli futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Slovacko maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Serdar Aziz'in tedavileri devam ediyor. Mert Hakan Yandaş ise bireysel çalışmalar yaptı.

Ayrıca sakatlığı süren Altay Bayındır da yarınki maçta riske edilmeyecek, kaleyi Ertuğrul Çetin koruyacak.

Bunun yanında Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski de yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

Yarın akşam saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoglu Spor Kompleksi'nde Slovacko'yu konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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