Fenerbahçe-AEK Larnaca maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak AEK Larnaca'nın teknik direktörü Jose Luis Oltra, çok tecrübeli bir teknik direktör ve kuvvetli oyunculardan oluşan bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Oltra, ayrıcalıklı bir maça çıkacaklarını belirterek, "Çok tecrübeli bir antrenör ve kuvvetli oyunculardan oluşan bir rakiple karşılaşacağız. Bu oyunu 3 puandan da öte bir oyun olarak değerlendiriyoruz. Tribün baskısının takım üzerinde ne kadar etkisi olduğunu biliyoruz. Bu bize de yansıyacak ama buna hazırlıklı olarak geldiğimiz söyleyebilirim. En iyi oyunumuzu göstereceğiz." dedi.

Fenerbahçe'nin kuvvetli bir kadrosu ve zengin bir kulübesi olduğunu aktaran Oltra, "Önde basmayı seven bir takım, geçiş oyununu da iyi oynuyor. Kulübesi zengin de olsa oynadığı taktik değişmiyor, isimler değişiyor. Bazen Batshuayi bazen Pedro oynuyor ama sistem aynı. Bu da kulübenin zenginliğinden." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tip maçların gerginliğinin farkında olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Yarın farklı bir oyun olacağı şimdiden belli. Her iki taraf için de bu durum söz konusu. Bu spor ve bizler profesyoneliz. Futbolcularım ve ben bu psikolojiyle hazırlanıyoruz. Seyircinin çok daha coşkulu olacağı kesin. Bu tip maçların gerginliğini biliyorum ve buna hazırım. Yarın takımımdan kazanmak için oynamasını istiyorum. Beraberlik için oynarsak kaybederiz. Ülkemiz adına kazanmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Gruptaki tek hedeflerinin yarınki maç olduğunu aktaran Oltra, "Grubun favorisi Rennes ile Fenerbahçe. Fakat çok dengeli bir gruptayız. Sadece yarınki maça odaklandım ve odaklandık." diyerek sözlerini tamamladı.

Kenan Piric: "Büyük takıma karşı, büyük oynanmalıdır"

AEK Larnaca oyuncularından Kenan Piric ise önemli bir takıma karşı iyi bir sonuç almak istediklerini dile getirdi.

Hedeflerinin 3 puan olduğunu ve maça iyi hazırlandıklarını aktaran Piric, "Büyük takıma karşı büyük oynanmalıdır. Çok çılgın bir tribün bizi bekliyor. Bunu arkadaşlarıma anlattım. Kulaklarını tıkamalarını ve oyuna konsantre olmalarını söyledim." ifadelerini kullandı.