UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak AEK Larnaca, hazırlıklarını tamamladı.
Ülker Stadı'nda, teknik direktörü Jose Luis Oltra yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Koşu ve pas çalışmasıyla devam idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan konuk ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Son Dakika › Spor › AEK Larnaca, Fenerbahçe maçına hazır - Son Dakika