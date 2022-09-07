Daha sonra oyuncuların düz koşu yaptığı antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Ülker Stadı, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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