Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

07.09.2022 19:18
Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Dinamo Kiev, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Dinamo Kiev, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, gruplar halinde kontrol pas çalışmasıyla başladı.

Ardından teknik direktör Mircea Lucescu, futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra oyuncuların düz koşu yaptığı antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında yarın saat 19.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek.

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Kaynak: AA

Ülker Stadı, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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