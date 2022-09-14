Fenerbahçe'nin Rennes maçı kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Rennes maçı kamp kadrosu açıklandı

14.09.2022 14:30
Fenerbahçe'nin Rennes maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Rennes müsabakasının kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.

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Kaynak: AA

Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Rennes maçı kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika

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