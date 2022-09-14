Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Rennes müsabakasının kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Kaynak: AA

Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Rennes maçı kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika

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