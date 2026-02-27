UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Turnuvada son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)
Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)
Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)
Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)
Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)
Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)
Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)
Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)
Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?