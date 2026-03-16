UEFA Avrupa Ligi Finali Bilet Satışı Başladı

16.03.2026 18:12
Beşiktaş Park'ta 20 Mayıs'ta olacak final için biletler bugün satışa çıktı, 37.500 bilet mevcut.

UEFA Avrupa Ligi'nin 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak final karşılaşması için bilet satışı başladı.

UEFA, 2025-2026 sezonunda yaklaşan dört UEFA kulüp müsabakası finalinin genel bilet satışlarının bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde 20 Mayıs tarihinde yapılacak UEFA Avrupa Ligi Finali bilet satışı 20 Mart Cuma günü saat 13.00'e kadar devam edecek.

Final müsabakalarıyla ilgili UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, "Önceki yıllarda olduğu gibi, biletlerin büyük çoğunluğu katılımcı takımların taraftarlarına ve genel halka dağıtılacaktır. Genel halka yönelik biletler, başvuru süresi sona erdikten sonra yapılacak bir çekilişle değil, ilk gelen ilk alır esasına göre satılacaktır. UEFA Şampiyonlar Ligi finali için stadyum kapasitesinin yüzde 40'ından fazlası, finalist takımların taraftarlarına en uygun fiyatlı kategorilerde, 'Öncelikli taraftar' ve 3. kategoride sunulacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için ise biletlerin yüzde 60'ından fazlası 40 Euro veya daha düşük fiyatlarla satışa sunulacak. Bu, UEFA'nın Avrupa'nın en önemli etkinliklerinin taraftarlar için erişilebilir ve uygun fiyatlı kalmasını sağlamak amacıyla kulüpler ve taraftar örgütleriyle birlikte çalışma konusundaki devam eden taahhüdünü yansıtıyor. Finalist takımların taraftarları için ayrılan biletlerin satış ve dağıtım süreci, ilgili kulüplerle doğrudan koordine edilecektir. Finalist taraftarlar ve genel halk için ayrılan biletlerin dışında kalan biletler, yerel organizasyon yapısına, UEFA üyesi ulusal federasyonlara, ticari ortaklara, yayıncılara ve daha geniş UEFA Futbol ailesine tahsis edilmiştir" denildi.

Beşiktaş Park'ta oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali için bilet satışına yönelik, "37.500 biletin 27.500'ü doğrudan taraftarlar ve genel halk için satışa sunulmuştur. Her finalist en fazla 11.000 bilet alabilirken, kalan biletler UEFA.com/tickets üzerinden dünya çapında doğrudan satılmaktadır. Başarılı başvuru sahipleri en fazla iki bilet satın alabilir" ifadeleri yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi final bilet fiyatları şöyle:

Finalist takımların taraftarları: 40 Euro

1. Kategori: 240 Euro

2. Kategori: 160 Euro

3. Kategori: 65 Euro

Engelli izleyiciler için: 40 Euro.

Diğer finallerin bilet satış tarihleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 2026 (30 Mayıs, Budapeşte)

19 Mart 2026, TSİ 13.00

UEFA Konferans Ligi Finali 2026 (27 Mayıs, Leipzig)

20 Mart 2026, TSİ 13.00

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali 2026 (23 Mayıs, Oslo)

1 Nisan 2026, TSİ 13.00 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 18:12:12. #.0.5#
