Trabzonspor ile Kızılyıldız, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. İlk maçında Ferenvaros'a 3-2 mağlup olan temsilcimiz, Kızılyıldız karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Avrupa Kupaları'nda son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 3-1'lik skorla Karadeniz ekibi, ardından maç kazanamadı.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez
Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Kangwa, Sanogo, Srnic, Bukari, Pesic
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i - Son Dakika