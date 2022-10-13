Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti

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Trabzonspor ile Monaco, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 4-0'lık net bir skorla kazandı.

MONACO'YA GÖZ AÇTIRMADIK

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Sarr(kendi kalesine), 48. dakikada Vitor Hugo, 57. dakikada Bardhi ve 69. dakikada Trezeguet kaydetti. Monaco'ya Avrupa kupalarında en farklı deplasman mağlubiyetini yaşatan bordo-mavililer sahadan 4-0 ayrılarak gruptan çıkma yolunda iddiasını sürdürdü.

GRUPTA 2. SIRAYA YÜKSELDİK

Monaco'yu 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor, H Grubu'nda 2. sıraya yükseldi. Temsilcimiz bir sonraki maçını Kızılyıldız ile Belgrad'da oynayacak.