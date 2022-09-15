Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son verdi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenen Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son verdi.

Bordo-mavili takımın gollerini 16. dakikada Marek Hamsik, 68. dakikada Trezeguet, kaydetti. Konuk takımın golü ise 89. dakikada Nikolic'ten geldi. Hamsik, bu sezon bordo-mavili takım forması altında ilk golünü kaydetti.

Karadeniz ekibi, grupta ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.

Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, 14 maç aradan sonra galip geldi.

Karadeniz ekibi, son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı.

Avcı ile ilk galibiyet

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 8. Avrupa kupası maçında ilk galibiyetini aldı.

Daha önce UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 2 karşılaşma ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere 7 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı.

Oynadığı maçlar

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken sahasında golsüz beraberlikle bu organizasyon dışı kaldı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 mağlup olarak grup maçlarına da kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, Avcı ile Kızılyıldız karşısında ilk galibiyetini elde etti.

-Trabzonspor'un son 15 karşılaşması

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 15 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Maç Sonuç 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor-Kızılyıldız 2 - 1 2022-2023 UFA Avrupa Ligi Ferencvaros-Trabzonspor 3 - 2 2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor-Kopenhag 0 - 0 2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2 - 1 2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Trabzonspor-Molde 3 - 3 2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1 - 1 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma 1 - 2 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3 - 0 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş) Trabzonspor-AEK 0 - 2 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1 - 0 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Basel 2 - 2 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Krasnodar 0 - 2 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Getafe 0 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2 - 0

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