Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi - Son Dakika
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Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi

08.09.2022 23:58

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Ferencvaros'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Ev sahibi ekip 16. dakikada 10 kişi kalmasına karşın bordo-mavililer bu avantajı değerlendiremedi.

Ferencvaros ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubu ilk maçında Groupama Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

EV SAHİBİ 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 5. dakikasında Nguen ile öne geçen Macar takımı 16. dakikada Civic'in atılmasıyla 10 kişi kaldı. 29. dakikada Traore ile farkı 2'ye çıkaran ev sahibi ekibe, 39. dakikada Maxi Gomez karşılık verdi. Ferencvaros 44. dakikada penaltıdan Nguen ile bulduğu golle soyunma odasına 3-1 önde gitti.

İLK HAFTAYI PUANSIZ KAPATTIK

71. dakikada Trabzonspor'da Umut Bozok farkı 1'e indiren golü attı. Mücadelede başka gol olmayınca Trabzonspor, maçı 3-2 kaybetti ve Avrupa Ligi'nde ilk haftayı paunsız kapattı.

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SON DAKİKA: Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi - Son Dakika
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