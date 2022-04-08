UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı

08.04.2022 00:03
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan ekibi Atalanta, deplasmanda Alman temsilcisi Leipzig ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Muriel'in 17'nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 57'nci dakikada Merih Demiral'ın yaptırdığı penaltı atışını kullanan Andre Silva, vuruştan yararlanamadı. Pozisyonun devamında Orban topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya) 1 - 1 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya) 1 - 1West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa) 1 - 1Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya) 1 - 0

Yarı finale kalacak takımların belli olacağı rövanş maçları 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.


- İstanbul
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Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı - Son Dakika


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