UEFA Avrupa Ligi\'nde çeyrek final turu yarın başlıyor

THY Euroleague'de 34. ve son hafta maçları yarın başlıyor

THY Euroleague'de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 12 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. A. Efes, Kızılyıldız ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise Olympiakos'a konuk olacak. Panathinaikos ise ALBA Berlin'i ağırlayacak.