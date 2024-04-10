UEFA Avrupa Ligi\'nde çeyrek final turu yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final aşaması, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu turdaki tüm maçlar TSİ 22.00'de başlayacak. Çeyrek final rövanş müsabakaları ise 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:
Liverpool - Atalanta
Benfica - Marsilya
Milan - Roma
Bayer Leverkusen - West Ham United - İSTANBUL
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THY Euroleague'de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 12 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. A. Efes, Kızılyıldız ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise Olympiakos'a konuk olacak. Panathinaikos ise ALBA Berlin'i ağırlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final turu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Yunan ekibi Olimpiakos ile yapacağı maçla başlayacak. Çeyrek final ilk maçları TSİ 19.45'te başlayacak ve rövanş müsabakaları 18 Nisan'da yapılacak.
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