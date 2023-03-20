Fenerbahçe'yi eledi ama milli futbolcudan kaçamadı! Sevilla'ya attığı gol, Sampaoli'yi istifaya götürdü

İspanyol ekibi Sevilla, Ligde istenilen performansı veremeyen ve son olarak 2-0'lık Getafe yenilgisi sonrası teknik direktör Jorge Sampaoli ile yolları ayırma kararı aldı.

İSTENİLENİ VEREMEDİ

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlanmasına karşın Sevilla, küme düşme hattından bir türlü çıkamadı. Pahalı kadrosuyla büyük bir kabus yaşan İspanyol ekibi, ligde teknik direktör Sampaoli ile birlikte bir türlü istikrarlı sonuçlar alamadı.

"TAKTİK YOK, ANARŞİ VAR"

Takımın taktik yönünde zayıf olduğunu belirten Sevilla'nın önemli isimlerinden Bono, "Hiçbir şey belli değil. Sahada karmakarışığız. Şansa bağlı yaşıyoruz. Nasıl oynayacağımızı bilmiyoruz. Anarşi ile hücum ediyor, anarşi ile savunma yapıyoruz." dedi.

TAZMİNATI CAN SIKIYOR

Sevilla yönetimi, pazar günü alınan Getafe mağlubiyeti sonrası pazartesi günü erken saatlerde bir araya geldi ve Sampaoli ile vedalaşma kararı aldı. Arjantinli teknik adamı görüşmeye çağıran Sevilla yönetimi, 11 milyon euro'luk tazminatını makul seviyeye indirmesini talep etti. Sampaoli ise bir miktar indirim yapacağı sinyalini verdi ancak Sevilla'nın istediği seviyeye de inmedi.

SAMPAOLİ'NİN SEVİLLA PERFORMANSI

İspanyol ekibiyle bu sezon toplamda 31 maça çıkan Arjantinli hoca söz konusu mücadelelerde 13 galibiyet 12 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

BİR ÇOK İSİM LİSTEDE

Sevilla, Sampaoli ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yeni teknik direktörler ile de görüşmeye başladı. Bu isimler arasında Jose Luis Mendilibar'ın öne çıktığı kaydedildi. Alternatif isimlerin ise Caparros, Manolo Jimenezi Vicente Moreno olduğu belirtildi. Daha önce Getafe ve Valencia'da görev alan Jose Bordalas ise Monchi ile görüşerek göreve talip olduğunu iletti.