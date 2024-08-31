UEFA Avrupa Ligi'nde Türk Takımlarının Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Türk Takımlarının Fikstürü Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi\'nde Türk Takımlarının Fikstürü Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de evinde PAOK ile evinde oynayacak. Beşiktaş 26 Eylül'de Ajax'a konuk olacak. Fenerbahçe ise yine aynı tarihte Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.

31.08.2024 21:26
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UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu. Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de Beşiktaş ile Fenerbahçe ise 26 Eylül'de oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de evinde PAOK ile evinde oynayacak. Beşiktaş 26 Eylül'de Ajax'a konuk olacak. Fenerbahçe ise yine aynı tarihte Union Saint- Gilloise'yi ağırlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde Türk Takımlarının Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika
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