UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli olacak - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli olacak

UEFA Avrupa Ligi\'nde finalistler yarın belli olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları olan Atalanta-Olimpik Marsilya ve Bayer Leverkusen-Roma maçları yarın oynanacak. İlk maçları kazanan Bayer Leverkusen ve Atalanta, rövanş maçlarında avantajlı bir konumda bulunuyor. Maçlar TSİ 22.00'de başlayacak ve Bayer Leverkusen-Roma maçı TV8,5'tan, Atalanta-Olimpik Marsilya maçı ise EXXEN'den naklen yayımlanacak. UEFA Avrupa Ligi final maçı ise 22 Mayıs'ta Dublin'de gerçekleştirilecek.

08.05.2024 10:45
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UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, yarın oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde Atalanta- Olimpik Marsilya ve Bayer Leverkusen- Roma maçları oynanacak.

İlk maçı 2-0 kazanan Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'nın Roma takımını Leverkusen kentindeki BayArena'da oynanacak rövanşta ağırlayacak.

İtalya temsilcisi Atalanta ise Fransa ekibi Olimpik Marsilya'yı 1-1 beraberlikle biten ilk maçın rövanşında Bergamo şehrindeki Gewiss Stadı'nda konuk edecek.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak. Bayer Leverkusen-Roma maçı TV8,5'tan, Atalanta-Olimpik Marsilya mücadelesi ise EXXEN'den naklen yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.

Kaynak: AA

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