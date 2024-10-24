UEFA Avrupa Ligi'nde Haftanın Maçları

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UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası 2 müsabakayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 3. haftasında Galatasaray sahasında Elfsborg ile karşılaştı.

Günün diğer maçında ise Braga ile Bodo Glimt, Portekiz'de karşı karşıya geldi.

Galatasaray, 7 golün atıldığı müsabakada rakibini 4-3 yenerken Bodo Glimt deplasmanda Braga'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.